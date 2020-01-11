Innovusion представил превосходящий зрение человека лидар Falcon





Представители Innovusion сообщают, что модель является последователем моделей Cheetah и Jaguar, а также существенно превосходит возможности человеческого глаза. При этом разрешающая способность составляет 0,07° при частоте в 10 кадров за секунду. Область обзора составляет 110° в горизонтальной плоскости и 30° - в вертикальной.Falcon имеет возможность выявлять предметы с фокусировкой на отобранном объекте без потери контроля за остальной частью видимого поля. Лидар способен контролировать 40 точек на пешеходе, расположенном на удалении в 120 м, параллельно поддерживая высокий уровень кадровой смены и разрешающую способность. Прибор функционирует в достаточно трудных условиях.