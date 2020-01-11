Innovusion представил превосходящий зрение человека лидар Falcon
Компания Innovusion, которая позиционирует себя в качестве мирового лидера в вопросе создания лидаров для транспортных средств, показала в рамках выставки CES 2020 новую разработку под названием Falcon. Она позволяет обнаруживать объекты на значительном расстоянии, даже в условиях темноты либо во время выпадения осадков.
Представители Innovusion сообщают, что модель является последователем моделей Cheetah и Jaguar, а также существенно превосходит возможности человеческого глаза. При этом разрешающая способность составляет 0,07° при частоте в 10 кадров за секунду. Область обзора составляет 110° в горизонтальной плоскости и 30° - в вертикальной.
Falcon имеет возможность выявлять предметы с фокусировкой на отобранном объекте без потери контроля за остальной частью видимого поля. Лидар способен контролировать 40 точек на пешеходе, расположенном на удалении в 120 м, параллельно поддерживая высокий уровень кадровой смены и разрешающую способность. Прибор функционирует в достаточно трудных условиях.
Представители Innovusion сообщают, что модель является последователем моделей Cheetah и Jaguar, а также существенно превосходит возможности человеческого глаза. При этом разрешающая способность составляет 0,07° при частоте в 10 кадров за секунду. Область обзора составляет 110° в горизонтальной плоскости и 30° - в вертикальной.
Falcon имеет возможность выявлять предметы с фокусировкой на отобранном объекте без потери контроля за остальной частью видимого поля. Лидар способен контролировать 40 точек на пешеходе, расположенном на удалении в 120 м, параллельно поддерживая высокий уровень кадровой смены и разрешающую способность. Прибор функционирует в достаточно трудных условиях.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 10:49