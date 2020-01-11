Медики рассказали о способах очищения печени и почек после перенесенного гриппа





По словам специалистов, организму нужно некоторое время, чтобы восстановиться и наладить все необходимые функции внутренних органов. Потому в данный период очень важно помогать ему натуральными средствами. Зачастую после выздоровления обнаруживается нарушение тонуса сосудов. Поэтому медики советуют после перенесённого заболевания очищать кровь от токсинов. Лучшим способом для этого является ежедневное включение в рацион гранатового сока. Однако необходимо помнить, что при некоторых заболеваниях кишечника не стоит употреблять продукт в чистом виде, а лучше разбавить «мягким» фрешем.Лекарственные препараты от гриппа могут накапливаться в печени и почках. Поэтому их также необходимо очищать. Для таких целей подойдёт напиток из капустного рассола и натурального томатного сока. Смешать по полстакана каждого и принимать после еды, трижды в день. Также можно пить свежие овощные соки. Для восстановления почек лучше всего использовать семена льна. Можно добавлять их в салаты или делать отвар. К примеру, 1 ст. л. семян залить кипятком и оставить в термосе на ночь. Данный настой необходимо принимать в течение дня маленькими порциями. Курс составляет 7-10 дней. И всё же стоит помнить, что перед применениям какого-либо курса лечения необходимо посоветоваться со специалистом.