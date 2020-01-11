АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Улучшение сна и повышение производительности: мозг человека положительно реагирует на порядок в…
EUR 68.05 USD 61.26
Курс валют на 11.01.2020

Медики рассказали о способах очищения печени и почек после перенесенного гриппа

Медики рассказали, как очистить печень и почки от лекарств, которые накапливаются в этих органах после перенесенного гриппа. Для этого хорошо подойдут капустный рассол, натуральный томатный сок, свежевыжатые овощные соки и семена льна.

По словам специалистов, организму нужно некоторое время, чтобы восстановиться и наладить все необходимые функции внутренних органов. Потому в данный период очень важно помогать ему натуральными средствами. Зачастую после выздоровления обнаруживается нарушение тонуса сосудов. Поэтому медики советуют после перенесённого заболевания очищать кровь от токсинов. Лучшим способом для этого является ежедневное включение в рацион гранатового сока. Однако необходимо помнить, что при некоторых заболеваниях кишечника не стоит употреблять продукт в чистом виде, а лучше разбавить «мягким» фрешем.

Лекарственные препараты от гриппа могут накапливаться в печени и почках. Поэтому их также необходимо очищать. Для таких целей подойдёт напиток из капустного рассола и натурального томатного сока. Смешать по полстакана каждого и принимать после еды, трижды в день. Также можно пить свежие овощные соки. Для восстановления почек лучше всего использовать семена льна. Можно добавлять их в салаты или делать отвар. К примеру, 1 ст. л. семян залить кипятком и оставить в термосе на ночь. Данный настой необходимо принимать в течение дня маленькими порциями. Курс составляет 7-10 дней. И всё же стоит помнить, что перед применениям какого-либо курса лечения необходимо посоветоваться со специалистом.

+Дзен +Яндекс новости
Наука / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 10:55

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Алла Пугачева удивила помолодевшим видом во время похода в кино с детьми и…
Ученые сняли на камеру животных в зоне отчуждения…
Николай Басков презентовал щенка цвергшнауцера юному певцу Максиму…
Компания Chery зарегистрировала марку Exeed в…
Дочь Даны Борисовой Полина сама сделала шаг к примирению с матерью после…
Начались продажи бюджетного кроссовера Volkswagen Jetta…
В архивах Ивана Бортника найдена ранняя версия песни “Райские яблоки” Владимира…
Александр Кокорин в Дубае провел время в компании Валерии и Иосифа…
Ведущая "Дом-2" Ольга Бузова намекает, что скоро будет праздновать с друзьями не только свой день…
Медики рассказали о способах очищения печени и почек после перенесенного…
Innovusion представил превосходящий зрение человека лидар…
Американские ученые объяснили радужную окраску перьев…
Ikarus стал выпускать электробусы после 15-летнего…
“Зрителю нравится”: Владимир Винокур выступил против закрытия…
Психологи рекомендуют не сразу убирать новогодние украшения и выбрасывать ёлку, чтобы избежать зимней…
В Польше археологи нашли древнее оружие балтийских…
Физик Кевин Грейзер: "Юпитер нельзя назвать щитом для Земли от космического…
На Украине состояние Черноморского флота назвали…
В США найдены самые старые элементы пищеварительного тракта таинственного первобытного…
Михаила Боярского снова оштрафовали за неправильную парковку в центре…
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф: "Украинский лайнер был сбит случайно из-за человеческой…
В Китае от неизвестного ранее вируса впервые умер…
Иван Телегин отказалася от претензий на дом, где живет певица Пелагея с…
До брака с Лолитой Дмитрий Иванов был женат на женщине, годящейся ему в…
WhatsApp уходит с платформы…
"Лучший в мире крестный": Филипп Киркоров поздравил Андрея Малахова с днём…
Японские ученые доказали, что VR ухудшает память и искажает…
Юлия Проскурякова ответила на вопрос подписчиков о рождении второго ребенка в браке с…
Уфолог Скотт Уоринг обнаружил на мегалитах вблизи Стоунхенджа загадочные…
В интернете вспомнили про закопанный на 50 лет Plymouth…
Дерматолог из Египта назвал продукты для уменьшения симптомов…
Лондонские кэбы отправятся покорять города…
Компания ГАЗ намерена производить низкопольный микроавтобус «ГАЗель…
HBO планирует снять сериал по мотивам…
Названы факты о кариесе, которые заставят не откладывать поход к…
Intel создала видеокарту DG1, которую не будет…
Бренд Changan покажет в Женеве новый…
Специалисты NASA обнаружили первую похожую на Землю…
Ученые установили причину исчезновения воды на…
Попугаи жако оказались альтруистами -…
Просмотреть все новости