АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Улучшение сна и повышение производительности: мозг человека положительно реагирует на порядок в…
EUR 68.05 USD 61.26
Курс валют на 11.01.2020

Американские ученые объяснили радужную окраску перьев колибри

Американские ученые объяснили радужную окраску перьев колибри. По мнению специалистов, причиной необычных цветов является особая структура пигментных зерен в оперении.

Изучением свойств перьев занялись физики, которые детально рассмотрели уникальную наноструктуру пигментных зерен перьев, которые похожи на стопку из тончайших и очень пористых блинов. Они пришли к выводу, что это явление напоминает мыльный пузырь, когда само мыло имеет невзрачный цвет, но если смешать его с водой и натянуть пленку, то можно увидеть все цвета радуги. Специалисты, изучающие оптику, заинтересованы в изучении подобных материалов для создания «плащей-невидимок», плоских линз или других интересных устройств.

Оперение колибри представляют собой угольно-черный метаматериал, который поглощает максимум света. Ямки на поверхности перьев выполняют роль своеобразных «ловушек». Характерной особенностью покрова колибри были микроскопические пузырьки воздуха, что не встречается у других видов животных. Именно эти свойства оперения делают птиц уникальными, а переливчатый цвет выделяет их среди других представителей фауны.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 10:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Американские ученые объяснили радужную окраску перьев…
Ikarus стал выпускать электробусы после 15-летнего…
“Зрителю нравится”: Владимир Винокур выступил против закрытия…
Психологи рекомендуют не сразу убирать новогодние украшения и выбрасывать ёлку, чтобы избежать зимней…
В Польше археологи нашли древнее оружие балтийских…
Физик Кевин Грейзер: "Юпитер нельзя назвать щитом для Земли от космического…
На Украине состояние Черноморского флота назвали…
В США найдены самые старые элементы пищеварительного тракта таинственного первобытного…
Михаила Боярского снова оштрафовали за неправильную парковку в центре…
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф: "Украинский лайнер был сбит случайно из-за человеческой…
В Китае от неизвестного ранее вируса впервые умер…
Иван Телегин отказалася от претензий на дом, где живет певица Пелагея с…
До брака с Лолитой Дмитрий Иванов был женат на женщине, годящейся ему в…
WhatsApp уходит с платформы…
"Лучший в мире крестный": Филипп Киркоров поздравил Андрея Малахова с днём…
Японские ученые доказали, что VR ухудшает память и искажает…
Юлия Проскурякова ответила на вопрос подписчиков о рождении второго ребенка в браке с…
Уфолог Скотт Уоринг обнаружил на мегалитах вблизи Стоунхенджа загадочные…
В интернете вспомнили про закопанный на 50 лет Plymouth…
Дерматолог из Египта назвал продукты для уменьшения симптомов…
Лондонские кэбы отправятся покорять города…
Компания ГАЗ намерена производить низкопольный микроавтобус «ГАЗель…
HBO планирует снять сериал по мотивам…
Названы факты о кариесе, которые заставят не откладывать поход к…
Intel создала видеокарту DG1, которую не будет…
Бренд Changan покажет в Женеве новый…
Специалисты NASA обнаружили первую похожую на Землю…
Ученые установили причину исчезновения воды на…
Попугаи жако оказались альтруистами -…
Американские ученые нашли связь между толстым языком и храпом во…
Ведущий шоу “Сам себе режиссер” Алексей Лысенков заявил о закрытии…
Лукерья Ильяшенко рассказала о постельной сцене с Алексеем…
Телеведущая Ксения Собчак назвала Нижнетагильский театр кукол…
Над ведущим "Дом-2" Антоном Беккужевым уже начали смеяться участники…
"Я не в курсе": Евгений Петросян не подтвердил информацию о закрытии передачи…
Роберт Паттинсон решил сыграть роль Бэтмена из-за большой любви к этому герою…
Жена Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко написала стихи дочери, но все обсуждали «голое» боди…
Татьяна Навка отправилась отдыхать вместе с …
Готовится к выпуску новое поколение модели Renault…
Пропавший экс-проектант Александр Гобозов нашелся в трущобах и живет вместе с сыном своей…
Просмотреть все новости