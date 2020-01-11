Американские ученые объяснили радужную окраску перьев колибри





Изучением свойств перьев занялись физики, которые детально рассмотрели уникальную наноструктуру пигментных зерен перьев, которые похожи на стопку из тончайших и очень пористых блинов. Они пришли к выводу, что это явление напоминает мыльный пузырь, когда само мыло имеет невзрачный цвет, но если смешать его с водой и натянуть пленку, то можно увидеть все цвета радуги. Специалисты, изучающие оптику, заинтересованы в изучении подобных материалов для создания «плащей-невидимок», плоских линз или других интересных устройств.Оперение колибри представляют собой угольно-черный метаматериал, который поглощает максимум света. Ямки на поверхности перьев выполняют роль своеобразных «ловушек». Характерной особенностью покрова колибри были микроскопические пузырьки воздуха, что не встречается у других видов животных. Именно эти свойства оперения делают птиц уникальными, а переливчатый цвет выделяет их среди других представителей фауны.