“Зрителю нравится”: Владимир Винокур выступил против закрытия “Смехопанорамы”





Как известно, “Смехопанорама” выходит с 1994 года, но недавно стало известно, что шоу имеет низкие рейтинги. Из-за этого руководство планирует закрыть программу и поставить на ее время другую. Однако на защиту Петросяна и его шоу встал Владимир Винокур, который напомнил о любви зрителя к этой передаче. Артист уверен, что “Смехопанорама” имеет собственных поклонников, поэтому он не понимает цели закрытия.Ранее Евгений Петросян просил не беспокоится из-за приостановления выпуска “Смехопанорамы”, поскольку подобное происходит с множеством шоу, но спустя время они возвращаются. Юморист объяснил, что таким образом руководство канала намерено разгрузить утреннее время.