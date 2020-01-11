Ikarus стал выпускать электробусы после 15-летнего перерыва





Он рассчитан на перевозку порядка 79 пассажиров, включая 28 мест для сидения. Специалисты Венгрии создают шасси и кузов, тогда как электрическая начинка доставляется из КНР. В качестве базы кузова используется каркас из нержавеющей стали, имеющей гарантированный срок использования на протяжении 16 лет, который равняется 2-м жизненным циклам батарей.Аккумуляторы CATL получили ёмкость 313 кВтч, а также заряжаются в течение 5-6 ч при использовании зарядки мощностью 60 кВт. Батареи обеспечивают питание тягового электродвигателя t-Drive MD2021 при номинальной мощности 165 кВт. Запаса хода составляет до 260 км. Венгерское предприятие Ikarus, которое специализируется на выпуске муниципального транспорта и спецавтобусов, приостановила выпуск в 2003-м. Электробус станет на 20% дешевле собственных конкурентов, но точная стоимость остаётся неизвестной.