Психологи рекомендуют не сразу убирать новогодние украшения и выбрасывать ёлку, чтобы избежать зимней депрессии





Долгое пребывание в состоянии праздника нередко становится поводом для возникновения данного фактора. Также на этом фоне могут развиваться эмоциональные последствия переедания или алкогольная зависимость. Организм получает сильнейший стресс в тот момент, когда единовременно прекращается воздействие всех сигналов, которые мозг ассоциирует с удовольствиями. Это касается в равной степени новогодних салатов и ёлочных украшений.Психологи рекомендуют выходить из праздничного настроения постепенно. Новогодние угощения заменять привычной едой плавно, включая привычные блюда в свой рацион всё чаще. Это же касается и украшений, которые задают настроение в доме. Чтобы снизить стресс, специалисты рекомендуют ежедневно убирать по одному элементу. Например, в понедельник снять мишуру, во вторник выключить гирлянду и так далее. Можно привлечь к этому мероприятию всю семью, сделать это доброй традицией. В этом случае вместо негативных эмоций можно получить позитивный настрой.