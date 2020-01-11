В Польше археологи нашли древнее оружие балтийских племен
В Польше археологи обнаружили древнейшее оружие племен Балтики. Специалисты рассказали, что захоронение народа йотвингов было найдено недалеко от поселка Сувалки.
Йотвинги были племенами из Балтики, обитавшими на территориях нынешних Белоруссии, Литвы и Польши. В отличии от иных народов, которые вели оседлый образ жизни, у них были свои особые виды боевых искусств, им постоянно приходилось служить наёмниками в Киевской Руси. В результате этого Тевтонский орден победил йотвингов, а территории, которые им принадлежали, поделили между рыцарями, воевавшими против них. В окрестностях Сувалок ученые уже находили кладбища с оружием. Эксперты сообщают, что оно находится на территории, которая охватывает приблизительно 0,5 гектаров.
На месте эксперты выявили около 500 разных артефактов, некоторые из них не представляется возможным определить по причине серьезных повреждений. Очень много предметов локализовались приблизительно в 30 сантиметрах от поверхности земли. Это означает, что у йотвингов были особенные правила захоронения народа. Эксперты утверждают, что в соответствии с преданием, у воина, в случае нападения на племя, должна быть возможность выбраться из могилы. Специалисты сообщают, на территории Польши существует вероятность расположения ещё нескольких подобных кладбищ, однако найти, где они находятся, очень сложно по причине отсутствия какой-либо информации о йотвингах и их передвижении.
Йотвинги были племенами из Балтики, обитавшими на территориях нынешних Белоруссии, Литвы и Польши. В отличии от иных народов, которые вели оседлый образ жизни, у них были свои особые виды боевых искусств, им постоянно приходилось служить наёмниками в Киевской Руси. В результате этого Тевтонский орден победил йотвингов, а территории, которые им принадлежали, поделили между рыцарями, воевавшими против них. В окрестностях Сувалок ученые уже находили кладбища с оружием. Эксперты сообщают, что оно находится на территории, которая охватывает приблизительно 0,5 гектаров.
На месте эксперты выявили около 500 разных артефактов, некоторые из них не представляется возможным определить по причине серьезных повреждений. Очень много предметов локализовались приблизительно в 30 сантиметрах от поверхности земли. Это означает, что у йотвингов были особенные правила захоронения народа. Эксперты утверждают, что в соответствии с преданием, у воина, в случае нападения на племя, должна быть возможность выбраться из могилы. Специалисты сообщают, на территории Польши существует вероятность расположения ещё нескольких подобных кладбищ, однако найти, где они находятся, очень сложно по причине отсутствия какой-либо информации о йотвингах и их передвижении.