Физик Кевин Грейзер: "Юпитер нельзя назвать щитом для Земли от космического мусора"





Ученый уверен, что помимо защиты от данной проблемы Юпитер выступает как “рогатка”, направляя некоторые объекты прямо к Земле и близлежащим планетам из-за собственной массы и большого гравитационного притяжения. При этом чаще данная планета посылает камни в сторону других планет, чем отражает их. Компьютерное моделирование показало, что Юпитер может создавать неблагоприятные траектории даже для космического мусора, который до столкновения с ним не представлял опасности. Грейзер напоминает, что происшествия, подтверждающие его теорию, уже наблюдались в Солнечной системе.Сотрудники Лаборатории реактивного движения NASA и Университета Южного Квинсленда объединились, чтобы подробно изучить влияние Юпитера на Землю.