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На Украине состояние Черноморского флота назвали "плачевным"

Юрий Романюк из группы «Украина в НАТО», описал состояние Черноморского флота ВМФ РФ как плачевное. Согласно его словам, у российских военных сил отсутствует «надводный флот».
На Украине состояние Черноморского флота назвали "плачевным"

Романюк считает, что РФ располагает лишь флотом атомных подлодок, представляющий стратегическую угрозу во всём мире. Специалист отметил приезд президента России Путина на учения Черноморского флота. Согласно его слова, российский лидер посетил «похороны эскадры». Отдельно Романюк отметил, что боеспособность морских сил Турции и Румынии на порядок выше Черноморского флота.

Владимир Путин наблюдал за процессом учений Северного и Черноморского флотов с борта крейсера «Маршал Устинов». Суммарно в них задействовали свыше 30 кораблей.

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Политика / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 09:53

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