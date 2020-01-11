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Михаила Боярского снова оштрафовали за неправильную парковку в центре Санкт-Петербурга

Михаила Боярского снова оштрафовали за неправильную парковку в центре Санкт-Петербурга. Актер нарушил правила 29 декабря 2019 и 2 января 2020.
Михаила Боярского снова оштрафовали за неправильную парковку в центре Санкт-Петербурга

Михаилу Боярскому сотрудники ГИБДД уже выписывали штраф за парковку в неположенном месте прошлой осенью. Он оставил свой дорогой автомобиль марки Mercedes прямо на Невском проспекте, где стоянка запрещена. Тогда он заплатил 8 тысяч рублей. Это наказание не послужило уроком для знаменитого актера. 29 декабря и 2 января он снова попался на таком же правонарушении. Некоторые предполагают, что, артист готов платить большие суммы за парковку в неположенном месте, и при этом иметь возможность оставлять машину там, где удобно.

Недавно Михаил Боярский отметил своё 70-летие. Актер сообщил, что на данный момент приоритетной задачей является забота о внуках. Именно с ними он старается провести всё свободное время. Артист по-прежнему бодр, подтянут и энергичен. Он ведет активную творческую деятельность, играя в спектаклях, выступая на творческих вечерах и снимаясь в кино.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 09:38

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