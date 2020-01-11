АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Улучшение сна и повышение производительности: мозг человека положительно реагирует на порядок в…
EUR 68.05 USD 61.26
Курс валют на 11.01.2020

В США найдены самые старые элементы пищеварительного тракта таинственного первобытного существа

Ученые выяснили подробности строения пищеварительной системы первобытного существа Эдикарского периода. Найденные в Неваде окаменелости, возраст которых составляет более 1,5 млрд лет, могут оказаться наиболее старыми из известных.

Данные артефакты могут помочь в определении идентичности одного из наиболее распространенных до Кембрийского взрыва типов представителей фауны. Палеобиолог из Университета Миссури Джеймс Шиффбауэр предположил, что мешкообразное существо могло быть не животным, а сложным эукариотом. Исследователи смогли изучить мягкие ткани найденного кишечника изнутри, чего не удавалось сделать ранее. Однако ученые готовятся подтверждать, что окаменелость действительно представляет собой орган организма. Дело в том, что он выглядит как трубка, когда как большинство представителей поздних эдиакарских ископаемых имели одно отверстие.

До сих пор неизвестны причины вымирания данных существ. Ученые связывают это с нехваткой кислорода в океане.

+Дзен +Яндекс новости
Наука / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:46

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Американские ученые объяснили радужную окраску перьев…
Ikarus стал выпускать электробусы после 15-летнего…
“Зрителю нравится”: Владимир Винокур выступил против закрытия…
Психологи рекомендуют не сразу убирать новогодние украшения и выбрасывать ёлку, чтобы избежать зимней…
В Польше археологи нашли древнее оружие балтийских…
Физик Кевин Грейзер: "Юпитер нельзя назвать щитом для Земли от космического…
На Украине состояние Черноморского флота назвали…
В США найдены самые старые элементы пищеварительного тракта таинственного первобытного…
Михаила Боярского снова оштрафовали за неправильную парковку в центре…
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф: "Украинский лайнер был сбит случайно из-за человеческой…
В Китае от неизвестного ранее вируса впервые умер…
Иван Телегин отказалася от претензий на дом, где живет певица Пелагея с…
До брака с Лолитой Дмитрий Иванов был женат на женщине, годящейся ему в…
WhatsApp уходит с платформы…
"Лучший в мире крестный": Филипп Киркоров поздравил Андрея Малахова с днём…
Японские ученые доказали, что VR ухудшает память и искажает…
Юлия Проскурякова ответила на вопрос подписчиков о рождении второго ребенка в браке с…
Уфолог Скотт Уоринг обнаружил на мегалитах вблизи Стоунхенджа загадочные…
В интернете вспомнили про закопанный на 50 лет Plymouth…
Дерматолог из Египта назвал продукты для уменьшения симптомов…
Лондонские кэбы отправятся покорять города…
Компания ГАЗ намерена производить низкопольный микроавтобус «ГАЗель…
HBO планирует снять сериал по мотивам…
Названы факты о кариесе, которые заставят не откладывать поход к…
Intel создала видеокарту DG1, которую не будет…
Бренд Changan покажет в Женеве новый…
Специалисты NASA обнаружили первую похожую на Землю…
Ученые установили причину исчезновения воды на…
Попугаи жако оказались альтруистами -…
Американские ученые нашли связь между толстым языком и храпом во…
Ведущий шоу “Сам себе режиссер” Алексей Лысенков заявил о закрытии…
Лукерья Ильяшенко рассказала о постельной сцене с Алексеем…
Телеведущая Ксения Собчак назвала Нижнетагильский театр кукол…
Над ведущим "Дом-2" Антоном Беккужевым уже начали смеяться участники…
"Я не в курсе": Евгений Петросян не подтвердил информацию о закрытии передачи…
Роберт Паттинсон решил сыграть роль Бэтмена из-за большой любви к этому герою…
Жена Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко написала стихи дочери, но все обсуждали «голое» боди…
Татьяна Навка отправилась отдыхать вместе с …
Готовится к выпуску новое поколение модели Renault…
Пропавший экс-проектант Александр Гобозов нашелся в трущобах и живет вместе с сыном своей…
Просмотреть все новости