В США найдены самые старые элементы пищеварительного тракта таинственного первобытного существа





Данные артефакты могут помочь в определении идентичности одного из наиболее распространенных до Кембрийского взрыва типов представителей фауны. Палеобиолог из Университета Миссури Джеймс Шиффбауэр предположил, что мешкообразное существо могло быть не животным, а сложным эукариотом. Исследователи смогли изучить мягкие ткани найденного кишечника изнутри, чего не удавалось сделать ранее. Однако ученые готовятся подтверждать, что окаменелость действительно представляет собой орган организма. Дело в том, что он выглядит как трубка, когда как большинство представителей поздних эдиакарских ископаемых имели одно отверстие.До сих пор неизвестны причины вымирания данных существ. Ученые связывают это с нехваткой кислорода в океане.