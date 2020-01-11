Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф: "Украинский лайнер был сбит случайно из-за человеческой ошибки"





В генштабе Ирана отметили, что самолёт был сбит по причине движения поблизости от значимого военного объекта. Подчеркивается наличие на тот момент «повышенной боеготовности» военных, вызванной потенциальным ответом армии США на ракетные удары по их базам на территории Ирака. Джавад Зариф оставил своё сообщение в Twitter с соболезнованиями семьям погибших.Президент Ирана Хасан Роухани распорядился утвердить меры для выплаты компенсаций пострадавшим из-за сбитого самолёта. Отдельно он заявил о продолжении расследования по делу о данной катастрофе, вызванной «непростительной ошибкой». Политик отметил важность устранения недочетов иранской системы ПВО.