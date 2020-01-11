Иван Телегин отказалася от претензий на дом, где живет певица Пелагея с дочерью





На данный момент пара ещё не оформила расторжение брака официально, но уже больше полгода не живёт вместе. Пелагея после расставания с супругом предпочла больше времени уделять работе. В конце 2019 года исполнительница давала много концертов по стране. В этом году у неё тоже плотный гастрольный график. У Ивана Телегина также сейчас непростые времена: после полученной травмы ему предстоит операция и долгая реабилитация. Однако это не мешает спортсмену содержать финансово их общую дочь Таисию.Инсайдер сообщил, что на данный момент речь не идёт о том, вернётся ли хоккеист в этом сезоне к тренировкам. По словам одного из коллег игрока, по поводу развода он не волнуется: все дела, которые касаются имущества уже давно решены, бракоразводный процесс проходит без взаимных притязаний и битвы адвокатов. Бизнесвумен Мария Гончар, которую называют новой возлюбленной хоккеиста, на данный момент находится у родителей в Нижневартовске. Скоро она вернётся в Москву и сможет поддержать возлюбленного во время реабилитации.