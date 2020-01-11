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WhatsApp уходит с платформы Windows-Phone

Мессенджер WhatsApp прекращает работу на платформе Windows-Phone. Разработчики отмечают, что оболочка от Microsoft признана устаревшей, ввиду чего поддержка соответствующей версии прекращается.
WhatsApp уходит с платформы Windows-Phone

WhatsApp прекратил работать на устройствах под управлением Windows-Phone с начала текущего года. При этом в феврале программа завершит работу на девайсах с оболочками Android 2.3.7 и iOS 8. Официальное предупреждение об этом уже размещено на портале компании-разработчика.

Пользователям, у которых WhatsApp прекратил работы, нужно провести обновление своих устройств. Возобновить работу программа сможет на Andoid 4.0.3, iOS 9 либо более новых оболочках. После этого потребуется подтвердить инсталляцию приложения и привязать к прежнему номеру телефона. Это позволит возвратить все переписки на новое устройство.

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Технологии / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 08:55

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