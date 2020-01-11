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До брака с Лолитой Дмитрий Иванов был женат на женщине, годящейся ему в матери

До создания семьи с певицей Лолитой ее бывший избранник Дмитрий Иванов состоял в браке с женщиной, годящейся ему в матери. Адвокат Сергей Жорин раскрыл факты из жизни тренера по сквошу.
До брака с Лолитой Дмитрий Иванов был женат на женщине, годящейся ему в матери

Известно, что Дмитрий Иванов родился в 1975 году, а его бывшая жена 1954 года рождения. Соответственно, она была старше него на 21 год, а брак пары зарегистрировали в Москве в мае 2009 года. Союз был расторгнут в январе 2010 года. Сергей Жорин выяснил, что за время брака тренер по сквошу получил российское гражданство, а потом последовал резкий развод. Адвокат добавил, что этот брак был фиктивным, как и в случае с Лолитой.

На данный момент исполнительница настаивает на признании фиктивности брака с Ивановым. При этом певица никогда не знала о связи своего бывшего возлюбленного с женщиной старше нее. Данный факт был вскрыт в процессе развода пары.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:03

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