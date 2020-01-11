"Лучший в мире крестный": Филипп Киркоров поздравил Андрея Малахова с днём рождения

Филипп Киркоров разместил в своём аккаунте в Instagram видео поздравление с 48-летием своего хорошего друга и популярного ведущего Андрея Малахова. В нем можно увидеть подборку огромного количества архивных фотографий с именинником, детьми певца и самим исполнителем.Поздравление Киркоров сопроводил песней «Сегодня праздник у тебя». В качестве подписи певец отметил, что Андрей Малахов является лучшим крестным отцом его детей. Поклонники певца, в свою очередь принялись активно поздравлять телеведущего и желать ему всего хорошего. На данный момент публикация собрала около 50 тысяч просмотров и чуть меньше 200 комментариев.