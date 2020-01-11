Японские ученые доказали, что VR ухудшает память и искажает воспоминания





Ученые разделили участников эксперимента на две группы: первой нужно было самостоятельно пройтись по картинной галерее с гарнитурой, а второй – просмотреть видеозапись такой прогулки на дисплее без возможности выбрать маршрут. В результате теста, который был пройден для выяснения уровня запоминаемости, выяснилось, что применение активной VR негативно влияет на формирование воспоминаний. На данный момент ученые выясняют, с чем это связано. Предполагается, что мощное чувство погружения мешает нормальной работе памяти.Авторы данной работы подчеркнули важность использования результатов эксперимента при попытке внедрить VR в качестве инструмента в образовании.