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Японские ученые доказали, что VR ухудшает память и искажает воспоминания

Японские ученые доказали, что использование активной VR ухудшает память и искажает воспоминания. Результаты нового исследования, проведенного командами из Технического университета Тоехаси и Токийского университета, описаны в издании Eurek Alert.

Ученые разделили участников эксперимента на две группы: первой нужно было самостоятельно пройтись по картинной галерее с гарнитурой, а второй – просмотреть видеозапись такой прогулки на дисплее без возможности выбрать маршрут. В результате теста, который был пройден для выяснения уровня запоминаемости, выяснилось, что применение активной VR негативно влияет на формирование воспоминаний. На данный момент ученые выясняют, с чем это связано. Предполагается, что мощное чувство погружения мешает нормальной работе памяти.

Авторы данной работы подчеркнули важность использования результатов эксперимента при попытке внедрить VR в качестве инструмента в образовании.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:39

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