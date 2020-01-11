Дерматолог из Египта назвал продукты для уменьшения симптомов псориаза





Псориаз, отмечают медики, имеет от 2% до 4% населения планеты. При этом данное заболевания считается хроническим и почти не поддаётся лечению. Чтобы снизить проявление симптомов и уменьшить следы на коже, нужно в первую очередь позаботиться о рационе, а также отказаться от всех вредных привычек, и в первую очередь от курения. В питании же следует придерживаться рациона, в котором большую часть составляют фрукты и овощи, ягоды и зелень, ведь эти природные продукты содержат много антиоксидантов. Наиболее полезные свойства при этой болезни имеет вишня, авокадо, цветная капуста, брокколи, шпинат, салат и репа. Готовить пищу лучше с использованием оливкового масла первого отжима. Разнообразить свой стол человек может семенами подсолнечника, тыквы и льна, а из орехов наиболее положительный эффект имеют грецкие и арахис. Помимо этого специалист рекомендует придерживаться рыбной диеты. Многие морские обитатели имеют в своём составе жирные кислоты Омега-3 и Омега-6. Исследование доказало, эти микроэлементы, оказываясь в организме в достаточной мере, снижают зуд и красноту кожного покрова. Людям с псориазом лучше выбирать сельдь, сардины, лосось и тунец.Не следует пренебрегать витаминами, которые производят фармацевтические компании. Они позволят быстро ликвидировать дефицит важных веществ, таких, как D и B12, но перед употреблением комплекса нужно обязательно проконсультироваться у врача, чтобы подобрать правильную дозировку.