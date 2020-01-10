Телеведущая Ксения Собчак назвала Нижнетагильский театр кукол «суровейшим»





О новой постановке, которую планируют показать в Нижнетагильском театре кукол Ксения Собчак высказалась в Telegram-канале. Она написала, что Буратино у них явно мутировал.Стоит отметить, что ранее в пресс-службе театра сообщили о том, что будет поставлено представление по сказке Корнея Чуковского. Однако в прессе Бармалея начали тут же сравнивать с Гитлером, многим показалось, что он на него похож.Директор театра Татьяна Ткачева и вовсе отметила, что не видит ничего страшного, если один из героев детской сказки будет чем-то похож на историческую личность. Телеведущая же Ксения Собчак осталась судя по-всему не в восторге от того, какой может быть премьера и отметила, что Нижнетагильский театр кукол «суровейший».