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Телеведущая Ксения Собчак назвала Нижнетагильский театр кукол «суровейшим»

Известная телеведущая Ксения Собчак не стала отмалчиваться и прокомментировала новую постановку предстоящего спектакля «Айболит», которая будет показана в Нижнетагильском театре кукол. Светская львица назвала заведение культуры «суровейшим».

Телеведущая Ксения Собчак назвала Нижнетагильский театр кукол «суровейшим»

О новой постановке, которую планируют показать в Нижнетагильском театре кукол Ксения Собчак высказалась в Telegram-канале. Она написала, что Буратино у них явно мутировал.

Стоит отметить, что ранее в пресс-службе театра сообщили о том, что будет поставлено представление по сказке Корнея Чуковского. Однако в прессе Бармалея начали тут же сравнивать с Гитлером, многим показалось, что он на него похож.


Директор театра Татьяна Ткачева и вовсе отметила, что не видит ничего страшного, если один из героев детской сказки будет чем-то похож на историческую личность. Телеведущая же Ксения Собчак осталась судя по-всему не в восторге от того, какой может быть премьера и отметила, что Нижнетагильский театр кукол «суровейший».

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 21:09

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