Лондонские кэбы отправятся покорять города Японии





Производитель сообщает, что запланировал к 2022 году экспортировать 60% объёма сборки авто, которые производят на территории британского Ковентри. В текущем году ожидается расширение линейки благодаря появлению коммерческого фургона модели TX LCV, а также пассажирского транспорта на его основе - TX Shuttle.Представители компании-производителя отмечают, что имеются цели на сотрудничество с операторами, вынужденными покупать минивэны для предоставления услуг пассажирской перевозки. Прогнозируется сильная конкуренция, поскольку TX Taxi имеет достаточно высокую цену. На британском рынке за модель начальной комплектации придётся отдать эквивалент 4,4 млн рублей. Эта сумма получена из расчета использования льгот, предусмотренных для электрического транспорта.