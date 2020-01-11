Юлия Проскурякова ответила на вопрос подписчиков о рождении второго ребенка в браке с Николаевым

Супруга знаменитого композитора раз и навсегда положила конец всем размышлениям касательно вероятного пополнения в семье. Ей неоднократно приписывали очередную беременность, но жена Игоря Николаева не собирается пока рожать ребенка.Сейчас она увлечена занятиями в ГИТИСе и пытается как можно больше времени проводить с близкими. В период сессии она забыла о полноценном отдыхе из-за вечных репетиций и изучения ролей. Пока Юлия Проскурякова и ее супруг воспитывает дочь Веронику, которой исполнилось три года. Девочка уже учит английский язык и всесторонне развивается. Она дружит с детьми Максима Галкина и Аллы Пугачевой Гарри и Елизаветой, которые тоже не отстают в получении образования, знакомясь с азами французского языка.