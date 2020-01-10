Над ведущим "Дом-2" Антоном Беккужевым уже начали смеяться участники телепроекта





Многие считают, что после назначения его ведущим, ситуация не изменилась в лучшую сторону, а возможно даже и ухудшилась. Во время последнего эфира шоу над Беккужевым, как над ведущим, посмеивались участники телестройки, те парни и девушки, с которыми, ещё не так давно, Антон был по одну сторону баррикад.Всё началось после того, как новый ведущий решил позвонить в эфире Анне Брянской и поинтересоваться её самовольными уходами за периметр. Молодая особа на звонок не ответила, тем самым поставив звезду в неудобное положение, из которого он так и не смог достойно выйти, вызвав смех в свой адрес со стороны участников. К тому же это всё произошло на фоне слухов о «романе» Брянской и Беккужева.