Роберт Паттинсон решил сыграть роль Бэтмена из-за большой любви к этому герою комиксов

Когда стало известно, что новым Брюсом Уэйном станет Роберт Паттинсон, фанаты оказались в недоумении, поскольку удачливый бизнесмен, по ночам превращающийся в борца с преступностью, не ассоциируется у них со звездой саги "Сумерки". Тем не менее, съёмки уже стартовали и поклонники Бэтмена смогут летом 2021 года оценить старания голливудской знаменитости. Сам же актёр заверил, он согласился на участие в очередной экранизации исключительно благодаря любви к этому персонажу. Кроме того, артист отметил, на протяжении многих лет все фильмы про супергероя пользуются популярностью, и даже сериал, который снимался очень давно, всё ещё любим зрителями. В большой степени это стало возможным благодаря режиссёрам и актёрам. Любимым исполнителем в данной вселенной Роберт Паттинсон называет Джека Николсона, воплотившего Джокера.Уже известно, в новой экранизации Мэтт Ривз желает показать Бэтмена, изображённого в комиксах. На печатных страницах Брюс Уэйн меньше полагается на грубую силу, и там больше делается акцент на его дедуктивном таланте и расследованиях.