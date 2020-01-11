В интернете вспомнили про закопанный на 50 лет Plymouth Prowler





Выкопать транспортное средство можно будет лишь в 2048 году. Помимо родстера под землей разместили различные студенческие проекты, музыкальные диски и мобильный телефон. Авто остаётся под землей на протяжении 22 лет.Необычную капсулу времени оставили на территории американского муниципалитела Талса. Постепенно о торжественном мероприятии с закапыванием родстера забыли. О событии напомнили в интернете, когда один из комментаторов площадки Reddit сообщил о выявленной им заметке на страницах газет. Указывается, что погружение дорогого авто под землю совершили в честь 100-летия города.