В интернете вспомнили про закопанный на 50 лет Plymouth Prowler
В интернете вспомнили о закопанном на срок в 50 лет авто модели Plymouth Prowler. Этот родстер был выпущен в 1998-м, но затем превратился в часть «капсулы времени».
Выкопать транспортное средство можно будет лишь в 2048 году. Помимо родстера под землей разместили различные студенческие проекты, музыкальные диски и мобильный телефон. Авто остаётся под землей на протяжении 22 лет.
Необычную капсулу времени оставили на территории американского муниципалитела Талса. Постепенно о торжественном мероприятии с закапыванием родстера забыли. О событии напомнили в интернете, когда один из комментаторов площадки Reddit сообщил о выявленной им заметке на страницах газет. Указывается, что погружение дорогого авто под землю совершили в честь 100-летия города.
Выкопать транспортное средство можно будет лишь в 2048 году. Помимо родстера под землей разместили различные студенческие проекты, музыкальные диски и мобильный телефон. Авто остаётся под землей на протяжении 22 лет.
Необычную капсулу времени оставили на территории американского муниципалитела Талса. Постепенно о торжественном мероприятии с закапыванием родстера забыли. О событии напомнили в интернете, когда один из комментаторов площадки Reddit сообщил о выявленной им заметке на страницах газет. Указывается, что погружение дорогого авто под землю совершили в честь 100-летия города.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 08:11