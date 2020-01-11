Компания ГАЗ намерена производить низкопольный микроавтобус «ГАЗель City»
Компания ГАЗ намерена производить микроавтобус «ГАЗель City» низкопольного типа, который способен разместить в салоне до 22 пассажиров. Водитель транспорта сможет дополнительно уменьшать уровень пола на время совершения остановок с помощью нажатия всего одной кнопки.
Это оказалось возможным благодаря адаптивной пневматической подвеске. Последняя открывает возможность повысить комфортабельность транспортного средства.
Сам микроавтобус разработан для облегчения входа пассажиров с ограниченными физическими возможностями. Помимо прочего, он получит широкую двойную дверь с электрическим приводом. Предусмотрена достаточно широкая центральная площадка, располагающая особыми креплениями для инвалидных колясок.
Это оказалось возможным благодаря адаптивной пневматической подвеске. Последняя открывает возможность повысить комфортабельность транспортного средства.
Сам микроавтобус разработан для облегчения входа пассажиров с ограниченными физическими возможностями. Помимо прочего, он получит широкую двойную дверь с электрическим приводом. Предусмотрена достаточно широкая центральная площадка, располагающая особыми креплениями для инвалидных колясок.
Авто
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 08:00