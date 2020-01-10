Ведущий шоу “Сам себе режиссер” Алексей Лысенков заявил о закрытии проекта

Решение о снятии программы с эфира было принято телеканалом “Россия” и холдингом ВГТРК. “Сам себе режиссер” является своеобразным аналогом современного YouTube, поэтому ведущий Алексей Лысенков понимает причины такого шага. Также в своем обращении он поблагодарил зрителей за поддержку и выразил благодарность всей команде, которая трудилась над выпусками. Известно, что последний выпуск вышел в эфир 22 декабря. В конце видео в своем микроблоге Лысенков показал поклонникам первые 20 секунд заставки первой серии шоу.В комментариях фолловеры с ностальгией вспомнили 90-е, когда программа обрела популярность. Однако некоторые высказались достаточно резко, отмечая, что это шоу давно изжило себя.