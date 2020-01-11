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HBO планирует снять сериал по мотивам «Паразитов»

По фильму Пон Чжун Хо «Паразиты» могут снять сериал. Сделать это может кинокомпания HBO.
HBO планирует снять сериал по мотивам «Паразитов»

Отечественным зрителям этот режиссер известен по ленте «Сквозь снег», но среди его работ имеется также и фильм «Паразиты», в котором хорошо описывается проживание в современном мире и прочие подобные нюансы нынешнего общества. В 2019 году его картина имела много отзывов от критиков и обычных зрителей и получила на Каннском фестивале приз за лучший фильм. Это побудило студию HBO заняться созданием сериала по мотивам данного проекта.

Подробностей касательно предстоящей работы нет, но достоверно известно, что съемками займутся Пон Чжун Хо и Адам Маккей. Не исключается, что с ними будет сотрудничать в этом плане и Netflix.

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Культура
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 07:00

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