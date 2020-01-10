Жена Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко написала стихи дочери, но все обсуждали «голое» боди мамы
Анастасия Костенко никогда не скрывала, что сильно любит свою первую дочь Милану. Жена Дмитрия Тарасова посвятила своей малышке стихотворение, но пользователи Сети начали активно обсуждать не творчество модели, а боди, в котором она была на снимке.
Анастасия Костенко бесконечно признается в любви своему мужу и первой дочери Милане. На этот раз она посвятила девочке целое стихотворение, где говорит, что ее первенец для нее отрада и слаще, чем любое угощение.
Помимо этого, с помощью своего творчества Анастасия Костенко пожелала любимой дочери здоровья, а также сказала, что знакома с ней на целых девять месяцев раньше, чем все остальные.
В основном пользователей Сети тронула последняя фраза стихотворения, а именно высказывание Костенко о том, что спины супругов будут оберегать малышку. Однако пока одни говорили о его красоте, другие обсуждали наряд модели. Многие отметили, что боди телесного цвета создает ощущение, что она на этой фотографии чуть-ли не голая. Были и те, кто решил, что над снимком Анастасии Костенко изрядно постарались ретушеры, которые замазали все недочеты.
Анастасия Костенко бесконечно признается в любви своему мужу и первой дочери Милане. На этот раз она посвятила девочке целое стихотворение, где говорит, что ее первенец для нее отрада и слаще, чем любое угощение.
Помимо этого, с помощью своего творчества Анастасия Костенко пожелала любимой дочери здоровья, а также сказала, что знакома с ней на целых девять месяцев раньше, чем все остальные.
В основном пользователей Сети тронула последняя фраза стихотворения, а именно высказывание Костенко о том, что спины супругов будут оберегать малышку. Однако пока одни говорили о его красоте, другие обсуждали наряд модели. Многие отметили, что боди телесного цвета создает ощущение, что она на этой фотографии чуть-ли не голая. Были и те, кто решил, что над снимком Анастасии Костенко изрядно постарались ретушеры, которые замазали все недочеты.