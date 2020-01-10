Жена Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко написала стихи дочери, но все обсуждали «голое» боди мамы

Анастасия Костенко бесконечно признается в любви своему мужу и первой дочери Милане. На этот раз она посвятила девочке целое стихотворение, где говорит, что ее первенец для нее отрада и слаще, чем любое угощение.Помимо этого, с помощью своего творчества Анастасия Костенко пожелала любимой дочери здоровья, а также сказала, что знакома с ней на целых девять месяцев раньше, чем все остальные.В основном пользователей Сети тронула последняя фраза стихотворения, а именно высказывание Костенко о том, что спины супругов будут оберегать малышку. Однако пока одни говорили о его красоте, другие обсуждали наряд модели. Многие отметили, что боди телесного цвета создает ощущение, что она на этой фотографии чуть-ли не голая. Были и те, кто решил, что над снимком Анастасии Костенко изрядно постарались ретушеры, которые замазали все недочеты.