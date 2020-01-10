Лукерья Ильяшенко рассказала о постельной сцене с Алексеем Чадовым

Не так давно в широкий прокат вышел фильм "Текст", снятый по мотивам произведения Дмитрия Глуховского. В настоящий момент картина находится у всех на слуху, поскольку в ней есть эротическая сцена, мгновенно ставшая скандальной и до сих пор влияющая на жизнь артистов, снявшейся в ней. Особенно много критики звучит в адрес Кристины Асмус, которую обвиняют в слишком правдоподобном исполнении любовного эпизода с участием Ивана Янковского, поставленного Климом Шипенко. Чтобы пара не стеснялась камер, их оставили в одиночестве, а весь процесс снимался на мобильный телефон.Лукерья Ильяшенко рассказала, что ей также доводилось играть постельные сцены. В кино ей пришлось работать с Алексеем Чадовым, но условия были не в пример тем, которые создали для Кристины Асмус. Эпизод происходил в номере гостиницы "Москва-Сити", а вокруг собралось большое число людей со съёмочной площадки. Партнёр актрисы был лишь в одном носке, а сама она прикрывалась "фиговым листочком".