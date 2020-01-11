Названы факты о кариесе, которые заставят не откладывать поход к стоматологу





Женщины более подвержены кариесу, предположительно, из-за сбоев гормонального характера. Чаще всего эта болезнь развивается из-за недостаточной гигиены полости рта или обилия углеводов в рационе. При этом кариес способен передаваться с помощью болезнетворных бактерий. Бульон уменьшает риск развития благодаря коллагену в своем составе. Последний также полезен для костей и хрящей. Для защиты зубов следует дозировать количество кислых продуктов в рационе, поскольку они негативно воздействуют на эмаль, делая ее подверженной данной проблеме.Наиболее часто эта болезнь развивается в местах на стыке зубов, в щелях и канавках, где постоянно скапливаются бактерии. На первых стадиях кариес проходит практически бессимптомно, поэтому для его своевременного лечения нужно регулярно посещать стоматолога.