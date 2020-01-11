АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Улучшение сна и повышение производительности: мозг человека положительно реагирует на порядок в…
EUR 68.05 USD 61.26
Курс валют на 11.01.2020

Intel создала видеокарту DG1, которую не будет продавать

На выставке CES 2020 Intel продемонстрировала первую разработанную за долгие годы дискретную графическую карту DG1. В свободной продаже новинки пока не будет.

О чипе пока известно мало. Intel показала, что создала интегрированную графику нового поколения, отдаленную от главного процессора. Разработана видеокарта на базе Xe LP, которая никогда не отличалась хорошей мощностью. Также не ясны показатели производительности DG1. Во время премьеры ускоритель хорошо справился с игровым проектом Destiny 2 со скоростью 60 кадров в секунду, но это мало говорит о его полноценных возможностях. В будущем Intel собирается предложить улучшенные архитектуры: Xe HPC - для серверов и Xe HP - для настольных систем.

Эксперты уверены, что обычным клиентам не будут доступны эти чипы. Продавать их станут разработчикам, чтобы те поняли, что их новинки уже полностью готовы к новым поколениям графической составляющей Intel.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 05:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Intel создала видеокарту DG1, которую не будет…
Бренд Changan покажет в Женеве новый…
Специалисты NASA обнаружили первую похожую на Землю…
Ученые установили причину исчезновения воды на…
Попугаи жако оказались альтруистами -…
Американские ученые нашли связь между толстым языком и храпом во…
Ведущий шоу “Сам себе режиссер” Алексей Лысенков заявил о закрытии…
Лукерья Ильяшенко рассказала о постельной сцене с Алексеем…
Телеведущая Ксения Собчак назвала Нижнетагильский театр кукол…
Над ведущим "Дом-2" Антоном Беккужевым уже начали смеяться участники…
"Я не в курсе": Евгений Петросян не подтвердил информацию о закрытии передачи…
Роберт Паттинсон решил сыграть роль Бэтмена из-за большой любви к этому герою…
Жена Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко написала стихи дочери, но все обсуждали «голое» боди…
Татьяна Навка отправилась отдыхать вместе с …
Готовится к выпуску новое поколение модели Renault…
Пропавший экс-проектант Александр Гобозов нашелся в трущобах и живет вместе с сыном своей…
Авиакомпания NorWind: "Сильный ветер стал причиной жесткой посадки самолета РФ в…
Любовь Успенская в новом году смогла помириться с Филиппом…
Константин Богомолов назвал супругу Ксению Собчак "своей…
Гардероб Меган Маркл финансовые аналитики оценили в 1 млн…
Дмитрий Шепелев устроил рыцарский турнир в честь дня рождения сына…
У Сальмы Хайек перед вручением кинопремии «Оскар» разошлось по швам…
Тормозная пыль от автомобилей наносит большой вред окружающей…
Мама звезды "Дом-2" Элины Камирен встала на защиту других участниц…
В Северной Осетии запатентовали самодельный Lotus…
Бывшая девушка звезды «Дом-2» Николая Должанского "превратилась в…
Стоящая на коленях Анна Седокова восхитила Яниса Тимму откровенным…
Mercedes-Benz показал на CES-2020 автомобиль будущего в стиле…
Ученые: Рассказы Колумба о карибских каннибалах оказались…
Поклонники Ники Минаж раскритиковали восковую фигуру певицы в Музее мадам…
Специалисты назвали плюсы б/у автомобилей с…
Цукерберг рассказал о своём видении общества в следующие 10…
Телеведущая Ольга Бузова надела слишком пикантный…
Названы продукты, провоцирующие развитие онкологии и болезней…
Гоген Солнцев отправился на отдых в Таиланд вместе с новой подругой…
Компания Google составила список альтернативных поисковиков для…
Названы заболевания горла, требующие немедленного обращения к…
Бывший муж Нелли Ермолаевой Кирилл Андреев после новости о разводе отправился отдыхать на…
Лариса Гузеева порекомендовала одиноким людям "не беречь праздничные трусы до…
Таяние ледников Гималаев стало причиной увеличения растительного покрова на верхних склонах…
Просмотреть все новости