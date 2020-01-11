Intel создала видеокарту DG1, которую не будет продавать





О чипе пока известно мало. Intel показала, что создала интегрированную графику нового поколения, отдаленную от главного процессора. Разработана видеокарта на базе Xe LP, которая никогда не отличалась хорошей мощностью. Также не ясны показатели производительности DG1. Во время премьеры ускоритель хорошо справился с игровым проектом Destiny 2 со скоростью 60 кадров в секунду, но это мало говорит о его полноценных возможностях. В будущем Intel собирается предложить улучшенные архитектуры: Xe HPC - для серверов и Xe HP - для настольных систем.Эксперты уверены, что обычным клиентам не будут доступны эти чипы. Продавать их станут разработчикам, чтобы те поняли, что их новинки уже полностью готовы к новым поколениям графической составляющей Intel.