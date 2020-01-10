Татьяна Навка отправилась отдыхать вместе с дочерью

Татьяна Навка все предпраздничные дни работала в своем ледовом шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств». И вот теперь фигуристка решила сделать себе небольшой отпуск. Она не рассказала, в какой именно стране планирует отдыхать, только опубликовала снимок из самолета. По ее словам, наиболее радуется Надежда. Фигуристка подчеркнула, что очень гордится своей дочерью, которая тоже участвовала в постановке шоу. Девочка исполняла одну из ролей, следуя рекомендациям своей знаменитой мамы.Подписчики написали, что очень гордятся Татьяной Навкой и ее трудолюбием. Поклонники желали фигуристке хорошего полета и отдыха. Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова также оставила свой комментарий под снимком. Она пожелала фигуристке с дочерью море позитивного настроения.