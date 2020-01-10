"Я не в курсе": Евгений Петросян не подтвердил информацию о закрытии передачи "Смехопанорама"

9 января 2020 года "Смехопанорама" отметила 26-летие. Немного телевизионных шоу смогли просуществовать так долго, но времена меняются, и спустя день стало известно о прекращении вещания авторской юмористической передачи. Вместе с ней телеканалрешил закрыть шоу "Сам себе режиссёр" и "Утренняя почта", которые радовала поклонников на протяжении 45 лет. Как оказалось, Евгений Петросян ничего не знает о решении дирекции, о чём рассказал порталу Teleprogramma.На вопрос, почему "Смехопанорама" была закрыта, сатирик не ответил, поскольку и вовсе не слышал лично о снятия передачи из эфирной сетки. Юморист ничего об этом не знает и не подтверждает прекращения существования своего проекта.