Пропавший экс-проектант Александр Гобозов нашелся в трущобах и живет вместе с сыном своей подруги





Экс-участник проекта "Дом-2" Александр Гобозов пропал несколько месяцев назад. Он сказал бывшей супруге Алиане Устиненко, что ему осталось недолго находиться в одиночестве, после чего родные стали разыскивать шоумена. Позже он вышел на связь, рассказал матери и всем поклонникам, что с ним все нормально, попросил не беспокоить и снова пропал.Теперь, по прошествии более месяца выяснилось, что Александр Гобозов живет на Шоссе Энтузиастов, где снимает квартиру. Жилье экс-участник проекта "Дом-2" делит с сыном своей подруги, а соседи не могут поверить, что рядом с ними живет звезда. Как рассказали очевидцы, Гобозов часто ходит в местный магазин, покупает соки и сладости, при этом алкоголь никогда не берет. По мнению жителей района, молодой человек очень вежливый и обходительный, окружающим он никогда не грубит, всегда здоровается и общается.