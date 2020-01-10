Константин Богомолов назвал супругу Ксению Собчак "своей молитвой"

Светская львица разметила ролик в своем личном аккаунте Instagram. Стоит отметить, что со своим местом в сердце любимого мужа Ксения Собчак согласилась и даже поблагодарила его за то, что он создал такой небольшой шедевр.Однако пользователи социальных сетей тут же начали активно рассуждать о том, а стоит ли свои чувства выносить на всеобщее обозрение. Одни отметили, что вполне нормально если бы о своей любви на каждом повороте кричала Собчак, ведь она же женщина, но когда подобные заявления делает мужчина, то это не очень нормально. Были и те, кто придерживался противоположной позиции.Напомним, что Ксения Собчак вместе со своим супругом Константином Богомоловым, а также его дочерью от первого брака Аней, своим сыном Платоном и мамой Людмилой Нарусовой находится на отдыхе в Куршевеле. Ранее ведущая отметила, что это один из ее любимых горнолыжных курортов.