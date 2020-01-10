Любовь Успенская в новом году смогла помириться с Филиппом Киркоровым

Любовь Успенская призналась, прошедший год стал для неё периодом сложных испытаний. По словам певицы, в её жизни он оказался самым плохим из-за травмы дочери, которая едва не стоила той жизни. Артистке пришло приложить немало усилий, чтобы спасти наследницу, которой потребовалось несколько операций и длительный период реабилитации.Помимо этого, в 2019 году ушли из жизни несколько дорогих певице людей, в том числе и Вилли Токарев, который был для неё одним из лучших друзей. Исполнительница с радостью встречает 2020 год, поскольку уверена - он принесёт ей удачу. Любовь Успенская смогла помириться с Филиппом Киркоровым. Знаменитости на протяжении долгого времени не общались. Причиной их раздора стала конкуренция в сфере бизнеса. Певица открыла в Москве караоке, но король отечественной поп-сцены воспринял это слишком лично, отписавшись от коллеги в социальных сетях. Теперь же артист решил восстановить отношения с легендой шансона и подарил той платье в знак добрых намерений.