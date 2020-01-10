Гардероб Меган Маркл финансовые аналитики оценили в 1 млн фунтов





Недавние слова герцогов Сассекских подвергли в шок поклонников, когда те заявили о желании сложить с себя королевские полномочия. Супруги хотят стать финансово независимыми и стать обычными людьми. Это заявление спровоцировало интерес у исследователей, которые проанализировали гардероб герцогини. Первый год оказался сильно затратным для английских налогоплательщиков, много денег ушло на организацию и проведение свадьбы Меган Маркл и принца Гарри.Ныне точно неизвестно, сколько бывшая актриса тратит на эксклюзивные наряды для своего гардероба, не афишируют суммы и сами дизайнеры, также и как вероятные скидки. Эксперты оценили наряды члена королевской семьи в один миллион фунтов, и теперь фанаты интересуются, сможет ли жена принца продолжать носить такие дорогие одежды после отказа от королевских прав.