Готовится к выпуску новое поколение модели Renault Sandero
Готовится к выпуску новая генерация Renault Sandero, поскольку модель не обновлялась на протяжении 8 лет. В интернете распространили фото, сделанное во время тестирования транспортного средства на дороге в камуфляжном покрытии.
Несмотря на маскировку, можно обнаружить отдельные детали дизайна экстерьера. Модель Sandero станет несколько похожей на Duster. Новинка получила похожую радиаторную решётку и головную оптику. Оформление задней части корпуса остаётся неясным.
Самое большое количество корректировок ожидается в технической части авто. В качестве основы новинки используется платформа CMF-B, которая применяется в составе 5-го поколения Clio и 2-го поколения Nissan Juke. Обновлённая версия Sandero, вероятно, станет более управляемой и безопасной. Линейка силовых агрегатов несколько расширится. Предусмотрены ДВС на бензине и дизтопливе, а также гибридный узел с двигателем объёмом 1,3 л.
Несмотря на маскировку, можно обнаружить отдельные детали дизайна экстерьера. Модель Sandero станет несколько похожей на Duster. Новинка получила похожую радиаторную решётку и головную оптику. Оформление задней части корпуса остаётся неясным.
Самое большое количество корректировок ожидается в технической части авто. В качестве основы новинки используется платформа CMF-B, которая применяется в составе 5-го поколения Clio и 2-го поколения Nissan Juke. Обновлённая версия Sandero, вероятно, станет более управляемой и безопасной. Линейка силовых агрегатов несколько расширится. Предусмотрены ДВС на бензине и дизтопливе, а также гибридный узел с двигателем объёмом 1,3 л.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:36