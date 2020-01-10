Мама звезды "Дом-2" Элины Камирен встала на защиту других участниц телестройки





Некоторые поклонники «Дом-2» считают, что участники проекта не способны проявить себя за периметром шоу, вести самостоятельную жизнь, а тем более найти и построить свою любовь. К тому же, как показывает опыт, многие пары, состоявшие в законном браке, после ухода с телешоу непременно расставались.Но с таким мнением не согласна Елена Камирен. Она говорит, что многие участницы проекта, несмотря на свою звёздность и капризы, способны на создание крепкой и счастливой семьи, а также способны выжить даже на необитаемом острове, если их туда забросит судьба.Между тем стоит отметить, что её дочь Элина Камирен, которая встречалась на проекте с Александром Задойновым, не смогла сохранить эти отношения, даже ради общего ребёнка - дочери Александры.