Бренд Changan покажет в Женеве новый кроссовер
Бренд Changan привезёт в Женеве на моторшоу свой новый кроссовер. Китайский бренд анонсировал выпуск модели Uni-T, отмеченный заводским индексом S202.
По имеющимся данным, Changan Uni-T в длину составит 4,515 м при межосевом расстоянии в 2,71 м. Авто получит достаточно смелый дизайн, который выделяет его среди текущих продуктов компании. Кроссовер оснастят светодиодной оптикой, выдвижными ручками для передней пары дверей, двойным спойлером и патрубками выхлопа в форме трапеции.
Детали оформления салона новинки на сегодня не раскрываются. Модель Changan Uni-T получит турбированные силовые агрегаты объёмом 1,5 либо 2 л, но это не относится к полноприводной системе. Иные детали будут известны в марте текущего года, когда начнётся работа моторшоу в Женеве.
По имеющимся данным, Changan Uni-T в длину составит 4,515 м при межосевом расстоянии в 2,71 м. Авто получит достаточно смелый дизайн, который выделяет его среди текущих продуктов компании. Кроссовер оснастят светодиодной оптикой, выдвижными ручками для передней пары дверей, двойным спойлером и патрубками выхлопа в форме трапеции.
Детали оформления салона новинки на сегодня не раскрываются. Модель Changan Uni-T получит турбированные силовые агрегаты объёмом 1,5 либо 2 л, но это не относится к полноприводной системе. Иные детали будут известны в марте текущего года, когда начнётся работа моторшоу в Женеве.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 04:00