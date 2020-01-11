Бренд Changan покажет в Женеве новый кроссовер





По имеющимся данным, Changan Uni-T в длину составит 4,515 м при межосевом расстоянии в 2,71 м. Авто получит достаточно смелый дизайн, который выделяет его среди текущих продуктов компании. Кроссовер оснастят светодиодной оптикой, выдвижными ручками для передней пары дверей, двойным спойлером и патрубками выхлопа в форме трапеции.Детали оформления салона новинки на сегодня не раскрываются. Модель Changan Uni-T получит турбированные силовые агрегаты объёмом 1,5 либо 2 л, но это не относится к полноприводной системе. Иные детали будут известны в марте текущего года, когда начнётся работа моторшоу в Женеве.