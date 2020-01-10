Дмитрий Шепелев устроил рыцарский турнир в честь дня рождения сына Платона

Дмитрий Шепелев в настоящий момент ведёт в видеохостинге YouTube новую программу "Папки". В ней он общается с различными знаменитостями, которые не так давно стали родителями. Журналист отметил: чем больше встречает собеседников, тем более в нём укрепляется уверенность, что отцы более склонны радовать своих наследников дорогими подарками. При этом сам экс-супруг Жанны Фриске не является исключением и поражает Платона удивительными сюрпризами, которые порой могут показаться даже шокирующими. Так, на прошлый день рождения, телеведущий удивил сына красочным театральным представлением. Счастливый отец нанял артистов, с ног до головы облачившихся в рыцарские доспехи, а один их них даже прибыл на праздник верхом. Они устроили настоящую битву. Хотя она была лишь представлением, один участник едва не отрубил мечом палец коллеге, а всё завершилось потерей крови одного из артистов. При этом сам именинник следил за сражением, не проронив ни звука.Подписчики оценили рассказ кумира и отметили его любовь к ребёнку. Многие в комментариях написали, что только заботливый отец может с таким размахом отмечать день рождения сына, желая того удивить и приблизить к сказке.