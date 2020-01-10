У Сальмы Хайек перед вручением кинопремии «Оскар» разошлось по швам платье

Сальма Хайек во время преподнесения награды Рене Зеллвегер за роль в картине «Джуди», рассказала, как актриса помогла ей не опозориться на красной дорожке во время церемонии «Оскар». Тогда обе кинозвезды боролись за право называться лучшей актрисой. Однако, как рассказала Хайек, ее платье разошлось по швам из-за пышных форм. Другого наряда у нее не было. Рене Зеллвегер не осталась в стороне от проблемы своей звездной коллеги и дала ей свое шикарное дизайнерское платье с черным кружевным корсетом и белой юбкой, которое было широким в бедрах и растягивалось на груди. Сальма Хайек в этом наряде выглядела потрясающе.Несмотря на то, что в тот раз Хайек и Зеллвегер не заслужили право называться лучшей актрисой, они стали отличными подругами. Звезда до этого времени утверждает, что у коллеги золотое сердце.