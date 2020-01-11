Специалисты NASA обнаружили первую похожую на Землю планету
В NASA обнаружили первую похожую на Землю планету, которая получила название TOI 700 d. Она была замечена спутником TESS, разработанным представителями Массачусетского технологического университета.
Найденная планета находится возле холодной карликовой звезды класса М, которая удалена от земли на 100 световых лет. Известно, что она совершает полный оборот вокруг своего светила за 37 дней, а доля получаемой планетой энергии составляет 86% по сравнению с Землей. За 11-месячный период наблюдения ученые не заметили признаков того, что TOI 700 d является обитаемой. Однако на ней допускается наличие воды в жидком виде.
В данной системе имеются еще две планеты: с каменистой поверхностью и предположительно газовая, год на которых длится 10 и 16 дней соответственно.
Найденная планета находится возле холодной карликовой звезды класса М, которая удалена от земли на 100 световых лет. Известно, что она совершает полный оборот вокруг своего светила за 37 дней, а доля получаемой планетой энергии составляет 86% по сравнению с Землей. За 11-месячный период наблюдения ученые не заметили признаков того, что TOI 700 d является обитаемой. Однако на ней допускается наличие воды в жидком виде.
В данной системе имеются еще две планеты: с каменистой поверхностью и предположительно газовая, год на которых длится 10 и 16 дней соответственно.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 03:00