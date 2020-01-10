Бывшая девушка звезды «Дом-2» Николая Должанского "превратилась в леди"





Стоит отметить, что отношения Анны Беляковой и Николая Должанского начинались за периметром шоу. Тогда влюбленные были настроены очень серьезно и даже хотели пожениться. На достойную свадьбу у пары не хватало средств и они приняли решение отправиться за лучшей жизнью на телестройку.Однако после того, как Николай Должанский переступил порог «Дом-2», то сразу ушел в разнос. Он начал не брезговать общением с другими девушками и в итоге женился на Наконечной.Терпение Беляковой закончилась и она тоже решила отправиться на телестройку вслед за когда-то любимым человеком. Ведущие дали участнице совет привести в порядок свою внешность и она не упустила возможность, став работать над собой. Там же у нее закрутился роман с Арсением Ефименковым.В итоге Анна Белякова покинула проект по собственному желанию. За периметром ее отношения с молодым человеком не сложились, но она смогла найти хорошую работу, стала лучше выглядеть и обрела уверенность в себе.