Стоящая на коленях Анна Седокова восхитила Яниса Тимму откровенным образом

Для нового кадра Анна Седокова позирует стоя на коленях в откровенном наряде. В частности, артистка выбрала розовый корсет с декольте, серый кардиган, который спустила с плеч, а также черные колготки в горошек и босоножки на шпильке. В подписи к снимку звезда поговорила об отношениях, отметив, что давно не писала об этом. Артистка призвала подписчиков задавать ей интересующие вопросы, на которые она готова дать правдивые ответы. Певица подчеркнула, что чужие ошибки оставляют не такие болезненные шрамы, поэтому предположила, что пережитый ею опыт может быть интересен фолловерам.Янис Тимма признался своей избраннице в любви под данной записью, на что Седокова ответила, что соскучилась.