Поклонники Ники Минаж раскритиковали восковую фигуру певицы в Музее мадам Тюсо

В соцсетях появилась масса возмущенных комментариев от фанатов Ники Минаж, которые не узнали исполнительницу в ее восковой фигуре. Некоторые посчитали, что лицо совсем не удалось авторам работы, а другие заметили, что китайские иероглифы татуировки не совпадают. Хип-хоп исполнительница увековечена в Музее мадам Тюсо в позе из клипа Anaconda.Несмотря на возмущение публики, звезда одобрила эту фигуру еще в 2015 году на выставке в Лас-Вегасе. Тогда артистка опубликовала видео со своей копией и высказала восхищение работой мастеров. В то время команда звезды принимала участие в создании “двойника”.