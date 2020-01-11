Ученые установили причину исчезновения воды на Марсе





Сухие озера и речные долины, которые существуют на Марсе, подтверждают наличие в прошлом воды на поверхности планеты. Ученые полагают, что в теплое время она поднималась высоко в атмосферу и исчезала в космосе. После этого на небесном теле оставались лишь пыльные и пустынные рельефы. По словам ученых, именно в силу сезонных изменений оно потеряло огромное количество водных ресурсов. В данное время практически вся вода Марса заморожена, но все же некоторое количество водяного пара и облаков из кристаллов водяного льда всё ещё находятся в атмосфере.Ученые обнаружили ключевую роль сезонных изменений в распространении водяного пара в слоях атмосферы. В период наиболее теплых сезонов Марса большие участки становятся переполненными, вследствие чего вода поднимается вверх и достигает верхних слоев.