Телеведущая Ольга Бузова надела слишком пикантный купальник





Проведя новогодние праздники на горнолыжном курорте Куршевель в компании известного блогера Давида Манукяна, певица Ольга Бузова вернулась в Москву, откуда через несколько дней улетела отдыхать в Таиланд. Едва успев разместиться в одном из роскошных отелей курорта, звезда опубликовала снимок, где она позирует у бассейна в довольно пикантном купальнике, лишь слегка прикрывающем её тело.Под фото Бузова пишет, что первый раз за долгое время проснулась без будильника, и наслаждается тем, что ей не нужно планировать дела и можно просто отдыхать весь день. Стоит отметить, что некоторые подписчики певицы в своих комментариях предположили, что Ольга остановилась в отеле Трисара, который находится на тайском острове Пхукет.