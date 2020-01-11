Попугаи жако оказались альтруистами - Ученые





Исследователи из Общества Макса Планка начали эксперимент с того, что научили птиц протягивать специальные металлические кольца в ответ на протянутую ладонь человека. В качестве поощрения попугай получал кусочек грецкого ореха. Позже задания усложнились. Двух птиц сажали в разные углы клетки и только у одного из них был доступ к «оплате» за орешек. Когда экспериментатор протягивал руку с наградой птице, у которой не было кольца, сосед протягивал сородичу этот предмет, чтоб тот смог получить лакомство.Когда же исследователи поменяли условия и попугай оставался без колец, которые давали возможность получить пищу, то его сосед, которому тот ранее помогал, передавал ему аналог. Причём обнаружилась закономерность: чем усерднее ранее первый доброволец помогал второму, тем больше в дальнейшем получал помощь сам.В эксперименте принимали участие два вида попугаев жако и ара, но ара гораздо реже помогали своим собратьям. Учёные связывают это явление с разными условиями существования этих видов птиц в природе. Жако ночуют стаями, а днём разлетаются в поисках пропитания. Вероятно поэтому социальные навыки у них развиты и имеют большее значение, чем у второго вида, который живет стаями постоянной численности, где прослеживается чёткая иерархия.