Специалисты назвали плюсы б/у автомобилей с пробегом





Во время приобретения б/у автомобиля нужно обращать внимание на его техническое состояние, число прежних владельцев, историю техобслуживания, пробег и вероятное количество ДТП. Часто многие автомобилисты допускают ошибку, когда заявляют о готовности купить автомобиль, узнав о небольшом пробеге.В таком случае не надо доверять показателям одометра, который можно «накрутить». Кроме того, большой пробег не во всех случаях указывает на негативное состояние транспортного средства. Аналитики уверены, что не всегда удается купить хорошую вещь за незначительные средства, но если удастся обзавестись надежной машиной, которая преодолеет не одну сотню километров, то тогда окупятся все деньги.